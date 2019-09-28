Форвард «Локомотива» Федор Смолов мог открыть счет в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом», но его гол был отменен после использования ВАР.

Жоау Мариу слева выполнил подачу в центр штрафной, Смолов выпрыгнул, опередил Лунева и с пяти метров пробил по пустым воротам. Однако повтор показал, что перед этим было нарушение правил на Дриусси.

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