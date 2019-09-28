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«Локомотив» — «Зенит»: Гол Смолова был отменен после использования ВАР

28 сентября 2019, 19:44
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов мог открыть счет в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом», но его гол был отменен после использования ВАР.

Жоау Мариу слева выполнил подачу в центр штрафной, Смолов выпрыгнул, опередил Лунева и с пяти метров пробил по пустым воротам. Однако повтор показал, что перед этим было нарушение правил на Дриусси.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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