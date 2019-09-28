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«Локомотив» — «Зенит»: Гильерме проводит 300-й матч за железнодорожников

28 сентября 2019, 20:42

Матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» стал для голкипера хозяев Гильерме 300-м в составе клуба. Бразилец перед игрой получил памятную футболку с номером «300».

Гильерме перешел в «Локо» в 2007 году, но первые два сезона ни разу не вышел на поле, дебютировав в официальных играх только в чемпионате-2009.

В составе «Локомотива» Гильерме стал чемпионом России, выиграл три Кубка и Суперкубок страны.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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