«Локомотив» — «Зенит»: Гильерме проводит 300-й матч за железнодорожников
28 сентября 2019, 20:42
Матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» стал для голкипера хозяев Гильерме 300-м в составе клуба. Бразилец перед игрой получил памятную футболку с номером «300».
Сегодня Гилерме проводит свой 300-й матч за «Локомотив»! Любим тебя, дорогой! ???— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 28, 2019
#ЛокоЗенит #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/Jq64Ir1fh8
Гильерме перешел в «Локо» в 2007 году, но первые два сезона ни разу не вышел на поле, дебютировав в официальных играх только в чемпионате-2009.
В составе «Локомотива» Гильерме стал чемпионом России, выиграл три Кубка и Суперкубок страны.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи