Матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» стал для голкипера хозяев Гильерме 300-м в составе клуба. Бразилец перед игрой получил памятную футболку с номером «300».

Гильерме перешел в «Локо» в 2007 году, но первые два сезона ни разу не вышел на поле, дебютировав в официальных играх только в чемпионате-2009.

В составе «Локомотива» Гильерме стал чемпионом России, выиграл три Кубка и Суперкубок страны.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зенит»