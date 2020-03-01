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«Локомотив» выступил с заявлением по инциденту с фанатом «Зенита»

1 марта 2020, 21:57
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«Локомотив» выпустил официальное заявление по поводу инцидента, произошедшего в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита» (0:0). Во время игры один из фанатов клуба из Сант-Петербурга оказался рядом с гостевым сектором и начал оскорблять фанатов гостей. Те перелезли через ограждение и напали на мужчину.

Драка болельщиков на&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. 20-й тур РПЛ, 29&nbsp;февраля 2020 года.Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», который пытался сорвать баннер

Затем он попытался сорвать баннер на гостевой трибуне. На него снова набросились фаны «Локо».

«В связи с распространяемой рядом СМИ информацией об инциденте, произошедшем во время матча в Санкт-Петербурге, считаем необходимым заявить следующее.

Из имеющихся в нашем распоряжении материалов абсолютно очевидно, что фанат ФК «Зенит», а правильнее было бы назвать этого человека провокатором, попытался сорвать баннеры болельщиков «Локомотива», — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников. — Сорвать баннеры у этого персонажа не получилось, однако, к сожалению, провокация удалась, и теперь как минимум одному из наших болельщиков грозит административное наказание. При этом клуб считает, что основная ответственность должна быть возложена на тех, кто допустил на матч человека с ярко выраженным алкогольным опьянением и позволил ему беспрепятственно пройти к гостевому сектору.

Клуб окажет медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента со стороны «Локомотива» и будет ходатайствовать перед соответствующими органами Санкт-Петербурга о вынесении максимально жесткого наказания провокатору".

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21901

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