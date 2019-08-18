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«Локомотив» вышел вперед в матче с «Динамо» после супергол Антона Миранчука

18 августа 2019, 20:42

«Локомотив» вышел вперед в матче 6-го тура чемпионата Росси против «Динамо». На 82-й минуте с передачи Рифата Жемалетдинова отличился Антон Миранчук. Счет стал 2:1.

Динамо — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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