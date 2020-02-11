«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

«Локомотив» в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока «Спартака» и сборной СССР Валерия Рейнгольда, который скончался сегодня на 78-м году жизни.

Сегодня на 78-м году жизни умер известный советский футболист Валерий Рейнгольд.



ФК «Локомотив» выражает свои соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича. pic.twitter.com/SSCeMnBlXj — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 11, 2020

— Сегодня на 78-м году жизни умер известный советский футболист Валерий Рейнгольд, — говорится в сообщении. — ФК «Локомотив» выражает свои соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и за это время стал чемпионом СССР в 1962 году, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».