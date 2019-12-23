«Локомотив» выбрал свой лучший гол в 2019 году. Это мяч Алексея Миранчука «Ахмату» в апреле, согласны?
14:32
«Локомотив» в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик с топ-5 голами команды в 2019 году.
Первым в обзоре представлен мяч полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Ахмата» в 23-м туре РПЛ (1:3).
Решающие, важнейшие и просто красивые ? Собрали топ-5 голов «Локо» в 2019, каждый можно пересматривать бесконечно ? Первый в нашей подборке — гол Алексея Миранчука в ворота «Ахмата». Смотри, как круто @miranchuk исполнил стандарт и забил прямым ударом со штрафного ?? Как тебе?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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