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«Локомотив» выбрал свой лучший гол в 2019 году. Это мяч Алексея Миранчука «Ахмату» в апреле, согласны?

14:32
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«Локомотив» в своем официальном Instagram опубликовал видеоролик с топ-5 голами команды в 2019 году.

Первым в обзоре представлен мяч полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Ахмата» в 23-м туре РПЛ (1:3).

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