"Локомотив" ушел в отпуск до 18 июня. Сборы пройдут в Австрии

Футболисты и тренерский штаб "Локомотива" будут находиться в отпуске до 18 июня, информирует официальный сайт москвичей. 20-го числа команда полетит на сборы в Австрию.

– 18-го числа команда пройдет медосмотр и 20 июня отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля. О контрольных матчах мы сообщим позднее, – написано в заявлении пресс-службы "Локомотива"

Сезон-2019/20 для железнодорожников начнется 6 июля матчем за Суперкубок России с "Зенитом".

По итогам прошедшего сезона "Локомотив" занял второе место в РПЛ и завоевал Кубок России.

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