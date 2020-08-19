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«Локомотив» — «Урал»: чудовищный промах Смолова

17:10

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов упустил стопроцентный момент в матче 3-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала». В середине первого тайма форвард замыкал скидку головой после подачи углового и с двух метров в касание пробил выше ворот.

В начале второго тайматайма счет в матче не открыт.

Смолов вернулся в «Локомотив» летом после полугода аренды в «Сельте» и пока ни разу не забил в трех играх за клуб. Последний раз ему удалось отличиться еще в составе «Сельты» 27 июня в матче с «Барселоной».

Урал — Локомотив

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