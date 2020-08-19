Нападающий «Локомотива» Федор Смолов упустил стопроцентный момент в матче 3-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала». В середине первого тайма форвард замыкал скидку головой после подачи углового и с двух метров в касание пробил выше ворот.

Федя Смолов не забил с двух метров ???



А «Локо» и «Урал» закончили первый тайм со счетом 0:0. Влетай на вторую половину:https://t.co/FfSOY0tdMl pic.twitter.com/PaLdeWtVZm — Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2020

В начале второго тайматайма счет в матче не открыт.

Смолов вернулся в «Локомотив» летом после полугода аренды в «Сельте» и пока ни разу не забил в трех играх за клуб. Последний раз ему удалось отличиться еще в составе «Сельты» 27 июня в матче с «Барселоной».