«Локомотив» — «Урал»: чудовищный промах Смолова
17:10
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов упустил стопроцентный момент в матче 3-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала». В середине первого тайма форвард замыкал скидку головой после подачи углового и с двух метров в касание пробил выше ворот.
Федя Смолов не забил с двух метров ???— Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2020
А «Локо» и «Урал» закончили первый тайм со счетом 0:0. Влетай на вторую половину:https://t.co/FfSOY0tdMl pic.twitter.com/PaLdeWtVZm
В начале второго тайматайма счет в матче не открыт.
Смолов вернулся в «Локомотив» летом после полугода аренды в «Сельте» и пока ни разу не забил в трех играх за клуб. Последний раз ему удалось отличиться еще в составе «Сельты» 27 июня в матче с «Барселоной».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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