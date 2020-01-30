«Локомотив» тренируется в Москве перед вылетом в Катар

Перед тем, как отправится на сбор в Катар, «Локомотив» провел тренировку в Москве. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Выходные между сборами? Не, не слышали! #СамыйЛучшийКоллектив тренируется в Москве перед вылетом в Катар ?? #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/MkO5MOVcVj — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 30, 2020

— Выходные между сборами? Не, не слышали! #СамыйЛучшийКоллектив тренируется в Москве перед вылетом в Катар, — говорится в сообщении.

«Локо» занимает пятое место в чемпионате России. Команда набрала 34 очка в 19 матчах.