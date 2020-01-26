«Локомотив» сыграл вничью с южнокорейским «Чонбук Моторс» в товарищеском матче

«Локомотив» сыграл вничью с южнокорейским «Чонбук Моторс» (1:1) в товарищеском матче в испанской Марбелье. В составе команды Юрия Семина единственный гол забил форвард Эдер.

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«Локомотив» — «Чонбук Моторс» — 1:1 (0:0)

Голы: Сен Ги Ли, 56 (0:1). Эдер, 65 (1:1).

«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Игнатьев, Хеведес (Рыбус, 62), Чорлука (Кверквелия, 79), Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Баринов, Крыховяк (Мурило, 62), Магкеев, Эдер.

26 января. Марбелья. Стадион Футбольный центр «Марбелья».