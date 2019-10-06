«Локомотив» сыграет в белой форме против «Арсенала»
6 октября 2019, 11:03
В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» хозяева сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Локо».
Сегодня играем в белом ?? #ЛокоАрсенал #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/Ylj6K1GZi4— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2019
Матч «Локомотив» — «Арсенал» начнется в 14.00 по московскому времени.
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