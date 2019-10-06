«Локомотив» сыграет в белой форме против «Арсенала»

В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» хозяева сыграют в белой форме. Об этом сообщает официальный Twitter «Локо».

Матч «Локомотив» — «Арсенал» начнется в 14.00 по московскому времени.

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