«Локомотив» разместил заказ на сайте госзакупок на 6 миллионов рублей. Потом удалил эту информацию
20 февраля 2020, 22:37
«Локомотив» опубликовал заявку на сайте госзакупок по формированию технического задания на разработку интернет-портала и мобильного приложения для клуба. Выполнение работ оценивалось в 6 миллионов рублей.
Извещение конкурса вышло 17 февраля, а срок предоставления документов — 13 февраля.
Позже эта информация была удалена с портала сайта.
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