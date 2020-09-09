РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» провел встречу с представителями судейского комитета РФС

9 сентября 2020, 20:25
Игроки &quot;Локомотива&quot; на встрече. Фото ФК "Локомотив".
Игроки &quot;Локомотива&quot; на встрече. Фото ФК "Локомотив".
Теги:

Состоялась встреча «Локомотива» с представителями судейского комитета РФС. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Встреча прошла на клубной базе в Баковке.

Игрокам и тренерам рассказали об изменениях в футбольных правилах, а также о работе ВАР. «Локомотив» занимает восьмое место в Тинькофф чемпионате России. Команда набрала восемь очков в шести матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1303738897638268929

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир