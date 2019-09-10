«Локомотив» провел семинар по антидопинговому обеспечению

«Локомотив» провел семинар по антидопинговому обеспечени с участием сотрудников РУСАДА для игроков из команд структуры клуба. Мероприятие прошло на домашнем стадионе красно-зеленых.

— Семинар прошел в рамках антидопингового образования для спортсменов нашей Академии, молодежной команды и ЖФК «Локомотив», а также «Казанки», — приводит пресс-служба клуба слова главного врача ЦСМ «Локомед» Филиппа Чубаровского. — Приезжали специалисты из агентства РУСАДА, которые рассказали об основных тенденциях антидопингового обеспечения.

Спортсмены узнали, как защитить себя и где взять информацию о запрещенных препаратах. Для врачей это мероприятие было не менее важным, потому что лицо нашего клуба напрямую зависит от отсутствия нарушений в системе допинга. Отдельно хотелось бы поблагодарить РУСАДА, которое безвозмездно согласилось провести конференцию для воспитанников и футболистов «Локомотива».

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