«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой до 2021 года

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2021 года.

34-летний хорват выступает за московский клуб с 2012 года. За это время он провел в составе железнодорожников 201 матч и забил 8 мячей. С «Локо» он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.