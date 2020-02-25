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«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой до 2021 года

12:15
Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив»
Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2021 года.

34-летний хорват выступает за московский клуб с 2012 года. За это время он провел в составе железнодорожников 201 матч и забил 8 мячей. С «Локо» он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

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