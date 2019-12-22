«Локомотив» поздравил Эдера с днем рождения
22 декабря 2019, 16:20
«Локомотив» поздравил Эдера с днем рождения. Ему исполнилось 32 года.
— С днем рождения, Эдер. Желаем тебе здоровья, счастья в семье и еще множества победных голов в ворота соперников, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В текущем сезоне форвард провел 19 матчей за «Локомотив», забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт Эдера с москвичами действует до конца сезона-2019/20.
С днём рождения, @EderLPSoficial ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 22, 2019
Желаем тебе здоровья, счастья в семье и ещё множества победных голов в ворота соперников ??#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/gwjE2dbeEi
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