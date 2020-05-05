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«Локомотив» пошутил про интерес к нападающему Линкольну

03:47
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«Локомотив» в Twitter отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Фламенго» Линкольну. Сообщалось, что игроком интересовался «Ювентус», но клуб отказался продавать его за 15 миллионов евро. Также им интересовались «Сассуоло» и «Ред Булл Брагантино».

— Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе, — подписано фото с автомобилем.

Контракт игрока рассчитан до 2023 года. Сумма отступных для иностранных клубов, прописанная в соглашении, составляет 45 миллионов евро. Линкольн провел 40 матчей за «Фламенго» и забил пять мячей.

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