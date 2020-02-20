«Локомотив» показал видеообзор матча с «Волеренгой»

Серьёзный настрой, оптимальная форма и командное взаимодействие — вместе со Станиславом Магкеевым погружаемся в атмосферу победного матча #ЛокоВолеренга ?



Смотри новый #LOKO LIVE из Испании ? pic.twitter.com/AioTEJQxlc