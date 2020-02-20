«Локомотив» показал видеообзор матча с «Волеренгой»
20 февраля 2020, 21:29
«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча с «Волеренгой» (2:0).
Следующий товарищеский матч железнодорожники проведут 22 февраля с «Чайкой».
Серьёзный настрой, оптимальная форма и командное взаимодействие — вместе со Станиславом Магкеевым погружаемся в атмосферу победного матча #ЛокоВолеренга ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 20, 2020
Смотри новый #LOKO LIVE из Испании ? pic.twitter.com/AioTEJQxlc
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