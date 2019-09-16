«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи»
16 сентября 2019, 15:21
«Локомотив» разместил в официальном Twitter видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча 9-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
По ходу этого матча железнодорожники потеряли из-за травм сразу двух футболистов — Бенедикта Хеведеса и Антона Миранчука восстановление которых к матчу с «Байером» в Лиге чемпионов под вопросом.
Вспоминаем моменты тяжелой победы на выезде. Живые эмоции, боль и важные три очка ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 16, 2019
Смотри #СочиЛоко с бровки в новом #LokoLive ?https://t.co/0sOLjmWhys
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