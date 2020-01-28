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«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Геркуса. Сумма иска — 144 миллиона рублей

28 января 2020, 17:10
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Локомотив» подал в суд на бывшего президента московского клуба Илью Геркуса. Об этом сообщается на официальном сайте в базе данных арбитражного суда Москвы. Сумма иска «Локомотива» к функционеру составляет около 144 миллионов рублей.

По информации РБК, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и пресс-служба железнодорожников не смогли оперативно ответить на вопрос о судебном иске против Геркуса.

47-летний Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016-го по декабрь 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом России (2017/18) и обладателем Кубка страны (2016/17).

Дополнительная информация

http://kad.arbitr.ru/Card/2ca8ba4d-cb3b-4cbc-9851-54a68816d83f

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