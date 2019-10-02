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«Локомотив» оштрафовали на 40 тысяч, «Зенит» — на 150 тысяч

15:28
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0).

— Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. «Локомотив» оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что болельщики клуба скандировали оскорбительные выражения, в адрес «Зенита» — штраф в размере 60 тысяч рублей за аналогичное наказание. Также фанаты «Зенита» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб из Петербурга оштрафован на 90 тысяч, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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