Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0).

— Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. «Локомотив» оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что болельщики клуба скандировали оскорбительные выражения, в адрес «Зенита» — штраф в размере 60 тысяч рублей за аналогичное наказание. Также фанаты «Зенита» использовали и бросали пиротехнику, за это клуб из Петербурга оштрафован на 90 тысяч, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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