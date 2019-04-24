"Локомотив" в 30-й раз обыграл "Ростов" в чемпионате России. В 25-м туре РПЛ железнодорожники обыграли донской клуб со счетом 2:1.
"Локомотив" стал второй командой в истории турнира, победившей одного соперника 30 раз. Рекорд принадлежит "Спартаку", который одолел "Крылья Советов" в 34 встречах. (Кирилл Бурдаков)
Команды, выигравшие больше 24 матчей у одного соперника в чемпионате России
|
Клуб
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
Кр.Советов
|
49
|
34
|
9
|
6
|
102-39
|
111
|
Локомотив
|
Ростов
|
50
|
30
|
15
|
5
|
81-34
|
105
|
Спартак
|
Ростов
|
50
|
30
|
9
|
11
|
88-53
|
99
|
Спартак
|
Динамо
|
54
|
28
|
17
|
9
|
97-62
|
101
|
Локомотив
|
Кр.Советов
|
48
|
27
|
11
|
10
|
67-36
|
93
|
ЦСКА
|
Ростов
|
50
|
27
|
10
|
13
|
81-40
|
91
|
ЦСКА
|
Кр.Советов
|
47
|
26
|
11
|
10
|
80-40
|
89
|
Локомотив
|
Динамо
|
54
|
25
|
15
|
14
|
93-71
|
90