«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче молодежных команд и вышел на первое место

В матче 11-го тура молодежного первенства России «Локомотив» выиграл у «Зенита» (2:0). В составе победителей отличились Тимофей Барабошкин и Александр Мухин.

«Локо» набрал 23 очка и вышел на первое место. У «Зенита» 20 очков и третье место.

Молодежные команды

11-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:0 (1:0)

Голы: Барабошкин, 22 (1:0). Мухин, 85 (2:0).

Судья: Устенко (Уссурийск).

27 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».