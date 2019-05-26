"Локомотив" обыграл "Уфу" и напрямую попал в группу Лиги чемпионов

В матче 30-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Единственный мяч со штрафного на 39-й минуте забил полузащитник Мануэл Фернандеш. Он же не смог реализовать пенальти на 51-й минуте.

Эта победа позволила железнодорожникам остаться на втором месте в РПЛ и напрямую попасть в групповой турнир Лиги чемпионов на следующий сезон.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Фернандеш, 39.

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 51 (вратарь)

"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Кверквелия (Тарасов, 17. Кварацхелия, 29), Лысов, Жемалетдинов, Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Фернандеш, Смолов (Магкеев, 90+1).

"Уфа": Беленов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Сухов, Карп (Тилль, 62), Салатич, Круговой (Алиев, 58), Кротов, Пауревич, Бизяк (Игбун, 58).

Предупреждения: Идову, 54. Игбун, 77.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

26 мая. Москва. Стадион "РЖД Арена". 17183 зрителя.