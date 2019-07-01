"Локомотив" объявил об уходе Кварацхелии

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии. 30 июня у 18-летнего грузина истекло арендное соглашение с красно-зелеными.
- "Локомотив" благодарит Хвичу за время в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.
В минувшем сезоне Кварацхелия провел 10 матчей за "Локо" и забил 1 гол.
Отец Кварацхелии: "Пару дней назад агент сообщал, что с "Локомотивом" договориться не удается"
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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20350?_ga=2.18210171.313275749.1561993252-717833188.1557946611
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