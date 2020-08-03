«Локомотив» объявил о переходе Лысцова
Защитник Виталий Лысцов стал игроком «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года.
С возвращением домой! ???— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 3, 2020
«Локо» подписал четырёхлетний контракт с защитником Виталием Лысцовым! ??
За нашу команду он будет играть под 4?? номером.
Желаем удачи! ??
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Новичок будет играть за команду под 4-м номером. 25-летний футболист ранее уже выступал за «Локо». Он провел один матч за первую команду.
25-летний футболист ранее уже выступал за «Локо». Он провел один матч за первую команду. Также играл в Португалии за «Тонделу», «Лейрию» и дубль «Бенфики».
Последним клубом Лысцова были «Крылья Советов». В прошлом сезоне он провел девять матчей за команду и забил один мяч.
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