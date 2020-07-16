«Локомотив» обеспечил место не ниже третьего в РПЛ. Команда сыграет или в квалификации ЛЧ, или сразу в группе

Благодаря победе над ЦСКА (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» обеспечил себе место не ниже третьего. Команда финиширует либо на второй, либо на третьей позиции. Третье место дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, второе — напрямую в групповой турнир. Чемпионство уже обеспечил себе «Зенит».

За тур до конца «Локо» имеет 54 очка. У идущего вторым «Краснодара» 49 очка и матч в запасе. «Быки» все еще имеют теоретические шансы обогнать «железнодорожников». Им предстоит сыграть два домашних матча — с «Динамо» и «Ахматом». «Локомотив» завершит турнир гостевым матчем с «Уралом».