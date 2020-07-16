РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» обеспечил место не ниже третьего в РПЛ. Команда сыграет или в квалификации ЛЧ, или сразу в группе

16 июля 2020, 22:56
&quot;Локомотив&quot; - ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
&quot;Локомотив&quot; - ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА.
Теги:

Благодаря победе над ЦСКА (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» обеспечил себе место не ниже третьего. Команда финиширует либо на второй, либо на третьей позиции. Третье место дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, второе — напрямую в групповой турнир. Чемпионство уже обеспечил себе «Зенит».

За тур до конца «Локо» имеет 54 очка. У идущего вторым «Краснодара» 49 очка и матч в запасе. «Быки» все еще имеют теоретические шансы обогнать «железнодорожников». Им предстоит сыграть два домашних матча — с «Динамо» и «Ахматом». «Локомотив» завершит турнир гостевым матчем с «Уралом».

Локомотив — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8864
Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир