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«Локомотив» и «Кельн» далеки от сделки по Хеведесу

12 января 2020, 13:35
Бенедикт Хеведес. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Бенедикт Хеведес. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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«СЭ» уточнил информацию журналиста и колумниста Ильи Казакова о возможном переходе 31-летнего защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса в «Кельн». По данным от источника, близкого к руководству немецкого клуба, стороны далеки от сделки.

Москвичи уже провели с «козлами» несколько раундов переговоров, однако позиции практически не сближаются, так что в Германии скептически оценивают перспективы сделки.

«Кельн» совершенно не устраивают требования ни по сумме трансфера, ни по зарплате футболиста. Впрочем, точка пока не поставлена, переговоры будут продолжены. (Константин Алексеев)

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