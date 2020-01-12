«Локомотив» и «Кельн» далеки от сделки по Хеведесу

«СЭ» уточнил информацию журналиста и колумниста Ильи Казакова о возможном переходе 31-летнего защитника «Локомотива» Бенедикта Хеведеса в «Кельн». По данным от источника, близкого к руководству немецкого клуба, стороны далеки от сделки.

Москвичи уже провели с «козлами» несколько раундов переговоров, однако позиции практически не сближаются, так что в Германии скептически оценивают перспективы сделки.

«Кельн» совершенно не устраивают требования ни по сумме трансфера, ни по зарплате футболиста. Впрочем, точка пока не поставлена, переговоры будут продолжены. (Константин Алексеев)