РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» хочет приобрести форварда «Фламенго». Им интересовался «Ювентус»

4 мая 2020, 23:01
Линкольн. Фото Globo Esporte.
Линкольн. Фото Globo Esporte.
Теги:

«Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Линкольну. Об этом сообщает Globo Esporte.

Сообщается, что российский клуб вскоре должен сделать предложение по 19-летнему футболисту. Официального запроса пока не было, но «Фла» готов рассмотреть его, особенно учитывая ситуацию с коронавирусом.

Источник указывает, что игроком интересовался «Ювентус», но клуб отказался продавать его за 15 миллионов евро. Также им интересовались «Сассуоло» и «Ред Булл Брагантино».

Контракт игрока рассчитан до 2023 года. Сумма отступных для иностранных клубов, прописанная в соглашении, составляет 45 миллионов евро. Линкольн провел 40 матчей за «Фламенго» и забил пять мячей.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
23
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир