"Локомотив" готов продавать российских игроков за рубеж

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе признался, что клуб готов рассмотреть предложения из-за рубежа по Алексею и Антону Миранчукам, Дмитрию Баринову​ и другим российским игрокам.

- Никогда не говори "никогда", - сказал Кикнадзе в эфире "Россия 24". - Мы живем в эпоху коммерческих решений. Если будет хорошее предложение, то никто ребятам кислород перекрывать не будет. Им надо расти, развиваться.

- Речь о загранице?

- Думаю, что да. Соперников усиливать точно не хотим. И ребят отличает верность цветам "Локомотива". С другой стороны, продавать надо на максимуме. Лига чемпионов не получилась, в сборной России были задействованы мало. Должна немного смениться ситуация, чтобы обсуждать их контракты и трансферы.