«Локомотив» догнал «Зенит» пробитым пенальти, ЦСКА стал вторым по полученным

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум пенальти, которые реализовал Алексей Миранчук. Железнодорожники догнали «Зенит» по числу пробитых 11-метровых. У обеих команд по 11 пенальти. Но у чемпиона лучше реализация — 10 голов против восьми у «Локо». ЦСКА арбитры наказали уже девятью 11-метровыми, чаще в своей штрафной нарушали правила только игроки «Ростова» — 12 раз. (Кирилл Бурдаков)

Пенальти в чемпионате-2019/20