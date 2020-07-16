«Локомотив» догнал «Зенит» пробитым пенальти, ЦСКА стал вторым по полученным
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря двум пенальти, которые реализовал Алексей Миранчук. Железнодорожники догнали «Зенит» по числу пробитых 11-метровых. У обеих команд по 11 пенальти. Но у чемпиона лучше реализация — 10 голов против восьми у «Локо». ЦСКА арбитры наказали уже девятью 11-метровыми, чаще в своей штрафной нарушали правила только игроки «Ростова» — 12 раз. (Кирилл Бурдаков)
Пенальти в чемпионате-2019/20
|
Клуб
|
Пенальти
|
|
|
|
Свои (забито)
|
Чужие (забито)
|
+/-
|
Зенит
|
11 (10)
|
4 (3)
|
+7
|
Локомотив
|
11 (8)
|
6 (5)
|
+5
|
Динамо
|
9 (8)
|
6 (4)
|
+3
|
Ахмат
|
8 (6)
|
3 (2)
|
+5
|
Краснодар
|
8 (4)
|
6 (4)
|
+2
|
Ростов
|
7 (4)
|
12 (9)
|
-5
|
ЦСКА
|
7 (3)
|
9 (7)
|
-2
|
Уфа
|
5 (5)
|
3 (3)
|
+2
|
Тамбов
|
5 (4)
|
7 (6)
|
-2
|
Сочи
|
5 (4)
|
8 (4)
|
-3
|
Кр.Советов
|
5 (3)
|
7 (5)
|
-2
|
Арсенал
|
5 (2)
|
7 (4)
|
-2
|
Урал
|
4 (3)
|
5 (4)
|
-1
|
Спартак
|
3 (3)
|
5 (3)
|
-2
|
Оренбург
|
3 (2)
|
6 (5)
|
-3
|
Рубин
|
1 (1)
|
3 (2)
|
-2
|
|
|
|