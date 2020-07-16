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«Локомотив» — ЦСКА: все голы матча

16 июля 2020, 22:27
Владислав Игнатьев и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Игнатьев и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» принимал ЦСКА (2:1).

Счет в матче в первом тайме открыл полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук. Он реализовал пенальти.

Во второй половине счет сравнял хавбек красно-синих Никола Влашич.

И все же в концовке встречи «Локо» вырвал победу. Снова пенальти реализовал Алексей Миранчук.

33-я минута: первый гол Миранчука

71-я минута: гол Влашича

90+2-я минута: второй гол Миранчука

Локомотив — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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