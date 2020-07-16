В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» принимал ЦСКА (2:1).

Счет в матче в первом тайме открыл полузащитник красно-зеленых Алексей Миранчук. Он реализовал пенальти.

Во второй половине счет сравнял хавбек красно-синих Никола Влашич.

И все же в концовке встречи «Локо» вырвал победу. Снова пенальти реализовал Алексей Миранчук.

33-я минута: первый гол Миранчука

71-я минута: гол Влашича