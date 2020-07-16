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«Локомотив» — ЦСКА: видеотрансляция матча в 20.30

16 июля 2020, 18:30
Гжегож Крыховяк, Яка Бийол, Владислав Игнатьев, Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гжегож Крыховяк, Яка Бийол, Владислав Игнатьев, Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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В четверг, 16 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко. Армейцы 47-ю очками — на четвертой строчке.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА

Локомотив — ЦСКА

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Как закончится матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА?
Победой «Локомотива»
20.1%
Ничьей
27.9%
Победой ЦСКА
52.0%
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