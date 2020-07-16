На 89-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (2:1) ошибся арбитр Евгений Турбин. Он не заметил, что после удара Ведрана Чорлуки по воротам армейцев, Кирилл Набабкин сыграл рукой в мяч. Рука находилась в неестественном положении — была поднята вверх.

Как и в первом тайме, в действия судьи вмешались видеоарбитры Сергей Иванов и Валентин Мурашов. Посмотрев видеозапись, судья назначил 11-метровый удар в пользу «Локомотива». (Александр Бобров)