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«Локомотив» — ЦСКА: ВАР исправили вторую ошибку Турбина

16 июля 2020, 22:38
&quot;Локомотив&quot; - ЦСКА. &quot;Локомотив&quot; - ЦСКА. &quot;Локомотив&quot; - ЦСКА. &quot;Локомотив&quot; - ЦСКА.
&quot;Локомотив&quot; - ЦСКА.
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На 89-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (2:1) ошибся арбитр Евгений Турбин. Он не заметил, что после удара Ведрана Чорлуки по воротам армейцев, Кирилл Набабкин сыграл рукой в мяч. Рука находилась в неестественном положении — была поднята вверх.

Как и в первом тайме, в действия судьи вмешались видеоарбитры Сергей Иванов и Валентин Мурашов. Посмотрев видеозапись, судья назначил 11-метровый удар в пользу «Локомотива». (Александр Бобров)

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