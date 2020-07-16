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«Локомотив» — ЦСКА: Миранчук реализовал второй пенальти на 91-й минуте

16 июля 2020, 22:24
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вывел свою команду вперед в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

После розыгрыша штрафного защитник армейцев Кирилл Набабкин сыграл рукой возле своих ворот, после просмотра ВАР главный судья Евгений Турбин назначил 11-метровый. Миранчук реализовал свой второй пенальти на 91-й минуте и сделал счет 2:1.

Локомотив — ЦСКА

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