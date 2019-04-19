"Локомотив" – ЦСКА и "Краснодар" – "Зенит": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В субботу, 20 апреля, в чемпионате России состоятся два главных матча 24-го тура. "Локомотив" примет ЦСКА на "РЖД Арене", а "Краснодар" дома сыграет с "Зенитом". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

В московском дерби решается судьба прямой путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Локомотив" еще ни разу не проиграл в весенней части чемпионата в то время, как ЦСКА потерпел два поражения за тот же отрезок. Тем не менее эксперты считают, что силы соперников равны. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 2,70, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2700 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу ЦСКА – 2,85, на ничью – 3,15. Дерби часто непредсказуемы, а потому коэффициенты на "Тотал" больше 2 и "Тотал" меньше 2 практически равны: 1,85 и 1,90 соответственно.

В Краснодаре команда Мурада Мусаева попробует отобрать очки у лидера чемпионата "Зенита" и приблизиться к нему на расстояние в три очка.

Букмекеры считают, что шансы хозяев заполучить три очка чуть выше. Коэффициент на победу "Краснодара" – 2,45, на ничью – 3,25, на победу "Зенита" – 3,10. Таким образом, поставив на победу сине-бело-голубых тысячу рублей, можно выиграть 3100 рублей. "Быкам", чтобы сократить отставание в турнирной таблице, нужна только победа. А значит, они вынуждены будут рисковать и идти вперед большими силами, чем наверняка постарается воспользоваться "Зенит". А потому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,60, на "Тотал" меньше 2 – 2,25.

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