Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:30 мск.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Магкеев, Миранчук Ал., Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.