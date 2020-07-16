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«Локомотив» — ЦСКА: Гильерме, Крыховяк, Дзагоев и Влашич выйдут с первых минут

16 июля 2020, 19:17
Мариу Фернандес и Алан Дзагоев. Фото "СЭ"
Мариу Фернандес и Алан Дзагоев. Фото "СЭ"
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Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:30 мск.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Магкеев, Миранчук Ал., Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Миранчук Ан., Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.

Локомотив — ЦСКА

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Ничьей
27.9%
Победой ЦСКА
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