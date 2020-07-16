«Локомотив» — ЦСКА: Алексей Миранчук реализовал пенальти
16 июля 2020, 21:05
В матче 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА был назначен пенальти в ворота армейцев. Защитник красно-синих Игорь Дивеев сфолил в своей штрафной на нападающем «Локо» Эдере.
Главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра ВАР зафиксировал нарушение.
К «точке» подошел Алексей Миранчук и пробил точно в правый от себя угол.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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