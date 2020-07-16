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«Локомотив» — ЦСКА: Акинфеев получил желтую карточку после пропущенного пенальти

16 июля 2020, 21:12
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил желтую карточку в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1, первый тайм).

Голкипер армейцев был недоволен разбегом полузащитника Алексея Миранчука перед исполнением пенальти, за что получил желтую карточку после пропущенного гола.

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