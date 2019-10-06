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«Локомотив» — «Арсенал»: все голы матча

6 октября 2019, 15:56
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Все голы матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (2:1).

На девятой минуте Эдер вывел хозяев вперед.

Кангва на 11-й минуте восстановил равновесие.

Локомотив — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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