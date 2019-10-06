«Локомотив» — «Арсенал»: команды обменялись голами за одну минуту
Нападающий «Локомотива» Эдер открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Арсеналом». Федор Смолов сделал навес с правого фланга, а португалец пробил головой из-под защитника туляков Максима Беляева.
Через минуту после гола Эдера своим ответил форвард «Арсенала» Эванс Кангва. Африканец воспользовался ошибкой защитников и вратаря «Локо» Гильерме и головой забросил мяч в ворота.
? Эдер забивает свой третий мяч в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #ЛокоАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/GWPhE8mrL9
? Быстрый ответ «Арсенала» в исполнении Эванса Кангва.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #ЛокоАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» https://t.co/I5YLUJpUQe
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр