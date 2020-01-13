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«Локо» запостил фото Хеведеса. Ответ на слухи о трансфере?

12:42
Бенедикт Хеведес. Фото Instagram
Бенедикт Хеведес. Фото Instagram
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«Локомотив» опубликовал в своем Instagram фото защитника команды Бенедикта Хеведеса. Ранее сообщалось, что он можете перейти в «Кельн».

По данным немецких СМИ, «Кельн» хочет арендовать игрока. 31-летний футболист В нынешнем сезоне немец провел 15 матчей в РПЛ и получил 1 желтую карточку.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Хеведес зарабатывает в «Локо» более 3 миллионов евро за сезон.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B7QJ05NCpLL/

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