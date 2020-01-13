«Локо» запостил фото Хеведеса. Ответ на слухи о трансфере?

«Локомотив» опубликовал в своем Instagram фото защитника команды Бенедикта Хеведеса. Ранее сообщалось, что он можете перейти в «Кельн».

По данным немецких СМИ, «Кельн» хочет арендовать игрока. 31-летний футболист В нынешнем сезоне немец провел 15 матчей в РПЛ и получил 1 желтую карточку.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Хеведес зарабатывает в «Локо» более 3 миллионов евро за сезон.