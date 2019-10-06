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«Локо» вышел в лидеры впервые за полтора года. Объясняем почему

6 октября 2019, 21:17
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После 12 туров сразу четыре лидера чемпионата России имеют в активе по 26 очков. При равенстве очков места в турнирной таблице распределяются по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в личных встречах.

1

Локомотив

12

8

2

2

20 — 11

26

2

Ростов

12

8

2

2

23 — 15

26

3

Краснодар

12

8

2

2

25 — 13

26

4

Зенит

12

8

2

2

21 — 6

26

На первое место впервые с последнего тура чемпионского сезона-2017/18 выбрался «Локомотив», который сыграл со всеми тремя конкурентами и добыл в этих матчах четыре очка.

«Ростов», которому до окончания первого круга предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Зенитом» располагается на втором месте. «Краснодар», дважды поделивший очки с конкурентами — третий. (Кирилл Бурдаков).

Матчи лидеров чемпионата между собой

И

В

Н

П

М

О

1. Локомотив

3

1

1

1

3-3

4

2. Ростов

1

1

0

0

2-1

3

3. Краснодар

2

0

2

0

2-2

2

4. Зенит

2

0

1

1

1-2

1

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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