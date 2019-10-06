«Локо» вышел в лидеры впервые за полтора года. Объясняем почему

После 12 туров сразу четыре лидера чемпионата России имеют в активе по 26 очков. При равенстве очков места в турнирной таблице распределяются по дополнительным показателям, первым из которых является количество набранных очков в личных встречах.

1 Локомотив 12 8 2 2 20 — 11 26 2 Ростов 12 8 2 2 23 — 15 26 3 Краснодар 12 8 2 2 25 — 13 26 4 Зенит 12 8 2 2 21 — 6 26

На первое место впервые с последнего тура чемпионского сезона-2017/18 выбрался «Локомотив», который сыграл со всеми тремя конкурентами и добыл в этих матчах четыре очка.

«Ростов», которому до окончания первого круга предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Зенитом» располагается на втором месте. «Краснодар», дважды поделивший очки с конкурентами — третий. (Кирилл Бурдаков).

Матчи лидеров чемпионата между собой

И В Н П М О 1. Локомотив 3 1 1 1 3-3 4 2. Ростов 1 1 0 0 2-1 3 3. Краснодар 2 0 2 0 2-2 2 4. Зенит 2 0 1 1 1-2 1

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр