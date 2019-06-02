"Локо" вслед за Денисовым отпускает Тарасова. И подпишет Гацкана?

30 сентября 2018 года. Москва. "Спартак" - "Ростов" - 0:1. Александр Гацкан в борьбе за мяч с соперником. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Локомотив" уже расстался с полузащитниками Игорем Денисовым (расторжение контракта), Тарасом Михаликом (окончание контракта). Истек контракт у Дмитрия Тарасова и игрок уже в курсе планов клуба – предложение о продлении сделано не будет. Тарасов будет рассматривать варианты на российском и европейском рынках.

Пока неясна ситуация с будущим правого защитника Владислава Игнатьева – его контракт истек, и вероятность продления на прежних условиях невелика, клуб принимает в расчет возраст игрока (32 года).

Из потенциальных новобранцев в футбольных кругах называют две фамилии – Романа Еременко (32 года, действующий контракт с "Ростовом") и Александра Гацкана​ (35 лет, срок контракта с "Ростовом" истек). Два этих трансфера, если они будут доведены до конца, никак не согласуются со словами главы совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова, заявлявшего о том, что клуб рассматривает игроков до 25 лет, в крайнем случае – до 27.

"СЭ" обратился за комментарием к генеральному директору "Локомотива" Василию Кикнадзе​.

– Будет ли продлен контракт с Тарасовым?

– Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Трансферное окно. Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.

– Действительно ли уведомили Игнатьева, что не будете продлевать с ним контракт на тех условиях, которые у него есть сейчас?

– Без комментариев.

– "Локомотив" заинтересован в подписании полузащитника "Ростова" Александра Гацкана?

– Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать. (Сергей Егоров, Иван Торопцев)