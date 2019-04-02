"Локо" опечатался в фамилии Бердыева. "Рубин" потроллил в ответ

"Локомотив" допустил опечатку в фамилии главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева. В одном из твитов железнодорожников было написано "Бердяев". Казанский клуб потроллил москвичей в ответ, опубликовав фотографию известного русского философа Николая Бердяева.

Главное интервью этого вечера – Никита Медведев о разнице между Сёминым и Бердяевым, воровстве канализационных люков и самых больших тратах.

Смотрим свежий #LokoLeaks 👇🏼https://t.co/jpV6fdpO88 pic.twitter.com/9U6KvVQ4Yh – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 2 апреля 2019 г.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 38 очков. "Рубин" с 29 баллами располагается на 8-й строчке.

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