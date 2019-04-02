23:07 2 апреля | Футбол — РПЛ

"Локо" опечатался в фамилии Бердыева. "Рубин" потроллил в ответ

"Локомотив" опечатался в фамилии Бердыева. Фото Твиттер "Локомотива"
"Локомотив" опечатался в фамилии Бердыева. Фото Твиттер "Локомотива"
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"Локомотив" допустил опечатку в фамилии главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева. В одном из твитов железнодорожников было написано "Бердяев". Казанский клуб потроллил москвичей в ответ, опубликовав фотографию известного русского философа Николая Бердяева.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 38 очков. "Рубин" с 29 баллами располагается на 8-й строчке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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