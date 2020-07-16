В четверг на Youtube-канале «СЭ» пройдет футбольный live об итогах 29-го тура российской премьер-лиги. Начало — в 22.30.

В студии для вас будут работать журналисты «СЭ» Дмитрий Симонов и Вячеслав Короткин. Поговорим об обострении борьбы за путевки в Лигу чемпионов, центральном матче тура между «Локо» и ЦСКА, вспышке коронавируса в «Сочи» и традиционно ответим на ваши вопросы.