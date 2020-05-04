Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Испанская спортивная газета Marca провела на своем сайте голосование за выбор лучшей эмблемы футбольного клуба по всему миру. Победителем в опросе стал клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», набравший 3,1 миллиона голосов. На втором месте оказалась «Раджа Касабланка» — 3 миллиона. Замкнул первую тройку «Флуминенсе» 169 тысяч.

Эмблема ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла девятое место. Ранее победу в предыдущем опросе одержал «Палмейрас».

1. «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия

2. «Раджа Касабланка» (Марокко)

3. «Флуминенсе» (Бразилия)

4. «Реал» (Испания)

5. «Фенербахче» (Турция)

6. «Ливерпуль» (Англия)

7. «Барселона» (Испания)

8. «Коло-Коло» (Чили)

9. ЦСКА (Россия)

10. «Бешикташ» (Турция)