Лодыгин рад теплому приему в «Арсенале»

Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин отметил, что уже не чувствует себя чужим в тульской команде.

— Ребята приняли хорошо, прошел традиционный коридор, — цитирует пресс-служба тульского клуба Лодыгина. — В команде хорошая атмосфера, я себя не чувствую чужим. Все хорошо, погода прекрасная, нужно работать и получать удовольствие от тренировок.

Тульский клуб подписал с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.