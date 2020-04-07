Лодыгин посоветовал 4 лучших сериала для просмотра во время карантина

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин выделил четыре лучших сериала для просмотра во время карантина из-за пандемии коронавируса.

В их число вошли «Самая быстрая тачка», «Очень странные дела», «Жуки», «Настоящий детектив».

Матчи РПЛ после 22 туров приостановлены из-за пандемии коронавируса. «Арсенал» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон в РПЛ могут возобновить не раньше 31 мая.

?Подборка сериалов от Юрия Лодыгина ? pic.twitter.com/b5KWxiZVGr — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 7, 2020

По последним данным Worldometers на день 7 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.

На день 7 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

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