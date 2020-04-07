РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Лодыгин посоветовал 4 лучших сериала для просмотра во время карантина

7 апреля 2020, 13:36
Юрий Лодыгин. Фото Instagram
Юрий Лодыгин. Фото Instagram
Теги:

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин выделил четыре лучших сериала для просмотра во время карантина из-за пандемии коронавируса.

В их число вошли «Самая быстрая тачка», «Очень странные дела», «Жуки», «Настоящий детектив».

Матчи РПЛ после 22 туров приостановлены из-за пандемии коронавируса. «Арсенал» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон в РПЛ могут возобновить не раньше 31 мая.

По последним данным Worldometers на день 7 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.
На день 7 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7534
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир