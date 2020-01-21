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«Ливерпуль» — лучший клуб мира по рейтингу IFFHS, «Зенит» и «Краснодар» замкнули топ-100

21 января 2020, 14:12
Юрий Жирков (справа) и Сергей Петров в матче «Зенита» и «Краснодара». Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Юрий Жирков (справа) и Сергей Петров в матче «Зенита» и «Краснодара». Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов мира по рейтингу за 2019 год.

На первом месте в рейтинге «Ливерпуль». Второй стала «Барселона», на третьем месте «Манчестер Сити». В топ-10 также вошли «Фламенго», «Селтик», «Валенсия», «Аякс», «Челси», «ПСЖ» и «Вулверхэмптон».

Лучшим среди российских клубов в рейтинге стал «Зенит». Сине-бело-голубые делят 98-е место с кипрским «Аполлоном». «Краснодар» занял 100-е место. «Локомотив» занимает 171-е место, ЦСКА — 216-е. «Спартак» на 263-й позиции. На 339-м месте тульский «Арсенал». «Урал» стал 358-м. На 373-й строчке расположился «Ростов».

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